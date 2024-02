In questa edizione: Gaza, 800 funzionari Usa-Ue accusano Israele. Trattori, la protesta non si ferma. Stellantis, Landini: "La Meloni ci convochi". Salis, si tratta per i domiciliari in Italia. Giulia Cecchettin proclamata dottoressa. Serie A, oggi Lecce-Fiorentina.