Milano, 19 nov. (askanews) - La retorica nucleare della Russia è "completamente irresponsabile": lo ha ribadito il responsabile della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, a margine del vertice ministeriale di Bruxelles.

"Non è la prima volta che minacciano un'escalation nucleare, il che è del tutto irresponsabile. La Russia ha sottoscritto il principio che una guerra nucleare non può essere vinta, e quindi non deve mai essere combattuta", ha concluso.