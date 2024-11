Bombay Sapphire, nuova collaborazione con Coma Cose

Roma, 13 nov. - Nella vita e nella musica, Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte Coma Cose, sono due metà che si completano a vicenda. Un'unione di due anime in grado di creare qualcosa di magnifico, e che insieme a Bombay Sapphire quest'anno hanno dato vita ad un artwork audace e originale in grado di esprimere la vera essenza di un perfect match.

Ispirato da un gusto profondamente contemporaneo, ma mantenendo l'iconica forma balloon, il nuovo design firmato Coma_Cose presenta infatti il profilo di due figure che si completano dando vita alla combinazione perfetta. Gli artisti si sono lasciati ispirare dalle loro anime così diverse, ma che insieme riescono a creare qualcosa di magnifico. Il perfect match tra ingredienti diversi che insieme restituiscono un'esperienza sensoriale unica.

La collaborazione di quest'anno con il duo musicale Coma Cose è l'ultima di una serie ispirata al design lanciata in Europa.