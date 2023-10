Roma, 13 ott. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in Giordania, ad Amman, dove ha incontrato il presidente palestinese Abu Mazen.

Dopo Israele e la Giordania è prevista la visita in Qatar, parte del tour in Medio Oriente per evitare un'escalation del conflitto tra lo stato ebraico e Hamas.