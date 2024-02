Blinken a Doha incontra l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani

Roma, 6 feb. (askanews) -Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato a Doha l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, durante il suo nuovo tour in Medio Oriente per cercare di imporre un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, dopo quattro mesi di guerra.

Per Blinken è la quinta visita nella regione dall'inizio della guerra, il 7 ottobre scorso; prima di arrivare a Doha ha fatto tappa in Egitto dove ha avuto un incontro di circa due ore con il presidente Abdel Fatah al Sisi. Secondo l'emittente americana Cnn, all'incontro ha partecipato anche il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, che ha preso parte ai colloqui di Parigi su un nuovo accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di una sospensione del conflitto e della liberazione di detenuti palestinesi.

Poi proseguirà il suo viaggio in Israele e nella Cisgiordania occupata.