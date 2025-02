Bit, MSC Crociere: nel 2025 nuova ammiraglia e nuove destinazioni

Rho, 10 feb. (askanews) - "Ci dobbiamo aspettare un 2025 ricco di novità, un anno in cui non solo aumenta la nostra flotta per l'arrivo della nuova ammiraglia MSC World America, ma dove vareremo anche due terminal crocieristici, il primo nel Mediterraneo, a Barcellona, e il secondo che sarà il terminal crociere più grande al mondo a Miami. Quindi un anno in cui i nostri ospiti potranno scoprire nuove destinazioni, avere un percorso legato all'ospitalità ancora più ricco con i nostri terminal e una flotta sempre più grande con l'arrivo di MSC World America". Lo ha detto ad askanews dalla BIT Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del Gruppo MSC.

"L'elemento dell'italianità è sempre stato per noi un elemento distintivo all'interno dell'industria crocieristica - ha aggiunto il manager - in quanto in un mercato abbastanza monopolizzato dal modello americano, da sempre ci siamo posti come alternativa e abbiamo cercato proprio negli elementi che definiscono l'italianità del mondo, il cibo, il design, l'arredo e più di tutti la cultura dell'accoglienza che ci contraddistingue come paese da oltre 2000 anni, elementi di differenza che in questi anni ci hanno accompagnato nella nostra crescita, ci continueranno ad accompagnare e sempre viaggiare con il MSC nel mondo significa viaggiare con un pezzo d'Italia".

"Il prossimo sogno - ha concluso Leonardo Massa - è legato all'Alaska, in quanto nel 2026 incominceremo a fare crociere in Alaska e sarà per noi la prima volta con MSC Poesia, un itinerario straordinario e poi stiamo varando MSC World America, ma già immaginiamo World Asia che arriverà proprio nel 2026".