Biennale Architettura, menzione speciale al Padiglione Santa Sede

Venezia 10 mag. (askanews) - Una menzione speciale come Partecipazione Nazionale alla 19esima Biennale Architettura è stata assegnata alla Santa Sede: richiamando il libro Operanaperta di Umberto Eco del 1962, il Padiglione Opera aperta invita il visitatore a partecipare alla produzione di significato. Questa menzione speciale riconosce la creazione di uno spazio di scambio, negoziazione e riparazione. Opera aperta ridarà vita a una chiesa sconsacrata esistente, con un processo di restauro che avverrà su diversi livelli e coinvolgerà un'ampia gamma di competenze e mestieri. Come lo definisce il team, "una pratica vivente di cura responsabile e cura collettiva". Opera aperta crea uno spazio per lo scambio culturale.

La co-curatrice Giovanna Zabotti ha ritirato il riconoscimento.