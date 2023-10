Biden vede premier Australia: noi con Israele e contro Hamas e Putin

Roma, 25 ott. (askanews) - "Insieme, stiamo con Israele, contro il terrorismo di Hamas. Stiamo con l'Ucraina contro la tirannia di Putin". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, accogliendo alla Casa Bianca il primo ministro australiano Anthony Albanese. Tra i temi di discussione previsti tra i due leader Cina, Ucraina e la guerra tra Israele e Hamas.

"In quanto due orgogliose nazioni del Pacifico stiamo garantendo che l'Indo-Pacifico resti libero, aperto e prospero e sicuro, compresa la nostra storica partnership AUKUS con il Regno Unito. Stiamo costruendo economie più forti dove nessuno abbia paura della coercizione e tutti, come dite in Australia, ottengano una chance, ha affermato Biden.

"Insieme, stiamo con Israele, contro il terrorismo di Hamas. Stiamo con l'Ucraina contro la tirannia di Putin e stiamo e stiamo provvedendo e dimostrando che la democrazia può affrontare le sfide che contano di più per la vita delle persone, dal cambiamento climatico al cancro", ha aggiunto.