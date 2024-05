Biden dà la Medaglia della libertà a Pelosi, Al Gore, Yeoh, Kerry

Roma, 4 mag. (askanews) - A sei mesi dalle presidenziali, il presidente Joe Biden ha conferito la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile del Paese, a 19 tra politici, attivisti, sportivi, attori.

Tra loro, l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, l'ex vicepresidente Al Gore, l'ex inviato per il clima John Kerry, l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg e Michelle Yeoh, la prima di origine asiatica a vincere l'Oscar come migliore attrice.

"È riuscita a creare un ponte tra le culture, non solo per intrattenere, ma anche per ispirare e aprire i cuori. Ed è quello che continua a fare. Congratulazioni" le ha detto dopo averle messo la medaglia al collo.

E ancora: "Questo ragazzo, Al Gore, ha dimostrato amore per il Paese e ha mostrato al mondo come si fa a comandare" ha detto Biden. "John Kerry era un patriota di prim'ordine. Posso testimoniare personalmente che il mio caro amico ha avuto tanto coraggio morale nel perseguire la politica americana quanto il coraggio fisico che gli è valso una Medaglia d'Argento in Vietnam. Sei un vero uomo, John" "Nancy - ha aggiunto - è una leader brillante, pratica, di principi e determinata. I suoi risultati sono travolgenti e prevedo - e glielo dico da tempo - che la storia ti ricorderà, Nancy, come la più grande speaker della Camera dei Rappresentanti".

I beneficiari del premio "rappresentano l'apice della leadership nei loro campi", ha dichiarato la Casa Bianca.