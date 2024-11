In questa edizione: Kiev, Biden dà ok a uso missili lungo raggio, Elezioni regionali, urne aperte fino alle 15, Meloni a Rio per il G20, bilaterale con Lula, Napoli, lite per pallone: 13enne accoltellato, Dall'Ue 4 mln per l'alluvione in Val d'Aosta, Antibiotico-resistenza, Italia prima in Ue.