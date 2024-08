Bce, Tajani: abbia coraggio e tagli costo denaro in maniera drastica

Rimini, 22 ago. (askanews) - "È tempo che la Banca centrale europea prenda coraggio e tagli il costo del denaro visto anche il rischio recessione in Germania in maniera consistente, non bastano 0,25 ogni volta, quindi bisogna intervenire a mio giudizio in maniera drastica". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine del Meeting di Rimini.

"Certo, la Banca Centrale Europea è libera di fare ciò che ritiene - ha aggiunto - ma anche un politico è libero di dare delle idee e dei suggerimenti su questo argomento".