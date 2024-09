Bce, Lagarde: i governi Ue devono agire ora per ridurre i deficit

Francoforte (Germania), 12 set. (askanews) - La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato che i governi dell'Eurozona devono attuare piani per ridurre i deficit pubblici e gestire il proprio debito. L'attuazione delle regole di spesa dell'Unione Europea "in modo completo, trasparente e senza ritardi - ha detto - aiuterà i governi a ridurre i deficit di bilancio e i rapporti di indebitamento". "I governi dovrebbero intraprendere ora con decisione la direzione dei loro piani a medio termine per le politiche fiscali e strutturali" ha proseguito Lagarde.