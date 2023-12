BASF, innovazione e ricerca per un futuro migliore

Roma, 14 dic. (askanews) - Si è tenuto a Roma il primo appuntamento del progetto "Il Domani Chiama" organizzato da BASF, azienda leader nel settore chimico. L'iniziativa è stata ideata come percorso che invita ad esplorare e riflettere sulle sfide del domani, rimarcando l'importanza della collaborazione di tutti i partner presenti nella filiera con le istituzioni chiamate a lavorare per un futuro sostenibile, innovativo ed alla portata di tutti.

Mario Alessandro Castagna, BASF Advocacy Manager dealing with Chemical Strategy for Sustainability, ha dichiarato: "Il progetto 'Il Domani Chiama' è una piattaforma di discussione che BASF mette a disposizione delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati. Noi siamo un'azienda chimica per il presente e per il futuro del nostro pianeta. Attraverso la nostra iniziativa, vogliamo mettere a disposizione idee, soluzioni e progettualità per risolvere le grandi sfide che la sostenibilità ci pone tutti i giorni".

Il tema al centro del primo appuntamento del progetto è stato l'agroalimentare, settore nel quale BASF ha investito coniugando soluzioni basate su tecnologie intelligenti, utilizzo efficiente delle risorse naturali e attenzione al consumatore per garantire cibo di qualità, in quantità adeguate e ad un prezzo equo per tutti.

Stefania Meloni di BASF Italia ha commentato l'impegno dell'azienda nel settore agroalimentare: "Per noi è fondamentale indirizzare verso un'agricoltura responsabile e sostenibile. Per questo motivo investiamo in innovazione e tecnologia sia per la protezione delle piante, per la ricerca varietale e per la trasformazione digitale in agricoltura".

Lavorare sull'innovazione e la ricerca, soprattutto in un ambito così delicato per il futuro come l'agroalimentare, risulta importante sia sul piano economico che sociale.

Roberto Della Casa, Professore presso l'Università di Bologna, ha dichiarato in merito: "Nel 2050 le risorse che abbiamo oggi saranno insufficienti se non saremo in grado, grazie alla tecnologia ed all'innovazione, di creare cibo disponibile ed accessibile a tutti. L'innovazione può dare grandi soluzioni sia nei paesi meno sviluppati, sia in quelli più sviluppati, nei quali avanza la ricerca di prodotti sempre più sostenibili, di prodotti sempre più buoni e sempre più corretti sotto il punto di vista nutrizionale".

Le competenze e le innovazioni di BASF supportano lo sviluppo della filiera agricola con molteplici soluzioni dedicate alla protezione integrata delle colture. Dagli agrofarmaci tradizionali a quelli più innovativi basati su prodotti biologici alle nuove varietà di sementi per ortaggi e frutta che consentono di ridurre l'utilizzo dell'acqua e gli sprechi alimentari sviluppati anche in Italia nel centro di eccellenza di Sant'Agata Bolognese.