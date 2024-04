Bari, Tajani: fatti molto gravi ma siamo sempre garantisti

Roma, 5 apr. (askanews) - "A Bari stanno succedendo delle cose che lasciano molto perplessi, siamo garantisti ma quello che sta emergendo dal punto di vista politico appare molto grave". Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un convegno sulla sanità a Roma, commentando l'ultima inchiesta giudiziaria che ha colpito Bari e la Puglia.

"Dal punto di vista giudiziario toccherà alla magistratura e alle forze dell'ordine fare luce. Da un punto di vista politico è molto grave quello che sta accadendo", ha aggiunto il vicepremier sottolineando che "Bari sta vivendo un momento di grande difficoltà: c'è un ritorno della malavita, sparatorie e un clima prepccupante. Credo che sia giusto che si intervenga", ha detto ancora Tajani.

E sulla decisione di Piantedosi di inviare una commissione di accesso agli atti a Bari, Tajani ha detto che il ministro ha "fatto benissimo: quando ci sono dei problemi in una società che è di proprietà del comune, bisogna vedere che cosa è accaduto".

Per Tajani l'invio della commissione "non è un attacco a nessuno, ma non si può pensare che ci siano delle amministrazioni che possono essere controllate e altre che non possono esserlo solo per il colore politico".