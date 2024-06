Bari, Leccese: un risultato straordinario, oltre le aspettative

Bari, 24 giu. (askanews) - "Ringrazio Bari per il grande risultato, ora però siamo solo all'inizio...". Sono state le prime parole del neosindaco Pd di Bari Vito Leccese uscito in strada dal suo comitato elettorale per raccogliere l'abbraccio e applauso dei sostenitori.

"Sono particolarmente soddisfatto. Anche - dice Leccese- delle dimensioni del voto: un risultato è straordinario, oltre le aspettative. Chi lamenta la bassa affluenza dimentica la fisiologica riduzione dell'affluenza a ogni ballottaggio. Lo stesso mio predecessore Decaro fu eletto con il 36%, oggi siamo oltreil 10% sopra quel risultato...".

"Ho apprezzato molto - sottolinea in particolare Leccese - la telefonata di Romito che ha riconosciuto subuito e fra i primissimo la mia vittoria".