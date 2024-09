Barabotti (Lega): finanziare fondo garanzia PMI prioritario

Roma, 11 set. (askanews) - "Davanti all'aumento dei tassi imposto dalla BCE e alle sfide legate a alle transizioni ecologica e digitale, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese resta uno strumento fondamentale. Chiediamo al governo di dare continuità a questo strumento in prossima manovra economica. PMI italiane contribuiscono significativamente al valore aggiunto e all'occupazione in Italia. Trovare le risorse per garantire alle PMI l'accesso a liquidità significa consentire ad aziende italiane di investire, crescere, creare occupazione e benessere".

Così il deputato della Lega Andrea Barabotti, durante il Question Time al ministro delle Imprese e del Made in Italy.