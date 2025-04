Avvocato Weinstein: unica scelta giurati dichiararlo "non colpevole"

New York, 24 apr. (askanews) - La difesa di Harvey Weinstein afferma che i giurati "non avranno altra scelta" se non quella di dichiarare l'ex onnipotente produttore cinematografico non colpevole di stupro e violenza sessuale, mentre l'ex co-fondatore dei Miramax Studios viene nuovamente processato dopo la scandalosa revoca della sua condanna l'anno scorso. L'avvocato Arthur Aidala: "A nome del team del signor Weinstein, le dichiarazioni di apertura sono terminate, riteniamo di aver presentato alla giuria un argomento piuttosto convincente: quando ascolteranno le prove dal banco dei testimoni, saranno sommersi da incongruenze e ragionevoli dubbi. Al punto che non avranno altra scelta se non quella, quando entreranno in quella sala deliberativa, di dire apertamente che le persone non hanno dimostrato le loro tesi oltre ogni ragionevole dubbio e di dichiarare il signor Weinstein non colpevole per tutte le accuse".

"Quando voleva qualcosa, la prendeva", "non accettava un no come risposta", ha affermato invece mercoledì 23 aprile il pubblico ministero Shannon Lucey all'apertura del procedimento, di fronte ai giurati che ascoltavano attentamente e in presenza dell'imputato che sedeva su una sedia a rotelle. Affetto da molteplici problemi di salute, oggi Weinstein, 73 anni, la cui caduta nel 2017 ha dato il via al movimento globale #MeToo, appare una pallida figura nell'aula del tribunale penale di Manhattan.

"Qui, non crediamo affatto che siano vittime. E credo che le prove dimostreranno che non lo sono. Che, in realtà, erano partecipanti volontari in una relazione reciprocamente vantaggiosa, in cui il signor Weinstein le aiutava in certe cose della loro vita e, in cambio, trascorrevano del tempo di qualità con lui in modo romantico".

"Cinque anni fa, Me Too e quel movimento erano la cosa più importante al mondo. Ed è stato così sminuito dalle tragedie che sono accadute negli ultimi cinque anni, quindi i giurati dovranno mantenere una mente aperta e guardare la questione con la giusta prospettiva, ovvero il buon senso".