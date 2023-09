Avs lancia sfida su clima con legge quadro contro i negazionisti

Roma, 21 set. (askanews) - L'Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una proposta di legge delega sul clima per poter "cambiare passo", una "sfida"da lanciare nel Paese con l'avvio di una "campagna informativa" che farà "discutere". Una legge quadro articolata che "si misura con la complessità" e in grado di colmare le 'dimenticanze' della premier Giorgia Meloni all'Onu, la quale incontrando i leader africani non ha fatto cenno ai "216 milioni di migranti climatici entro il 2050" che arriveranno da Africa, Asia, America latina ed Europa orientale, ha spiegato il co-portavoce di Europa verde e deputato Avs Angelo Bonelli, durante una conferenza stampa alla Camera.

Un'azione tanto più necessaria, ha sottolineato il segretario di sinistra italiana e deputato Avs Nicola Fratoianni, ora che "al governo ci sono i negazionisti e i climafreghisti" che rappresentano un "pericolo concreto per la salute, l'ambiente e il lavoro".

"C'è una necessità globale, i danni economici dei ritardi sul clima sono rilevantissimi soprattutto per le fasce più deboli della popolazione - ha detto Bonelli - e Avs è il primo gruppo parlamentare a presentare una legge quadro sul clima" che "altri Paesi" hanno, ma non l'Italia. "Non intervenire per poter prevenire è assolutamente da irresponsabili".