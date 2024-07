Autonomia, Conte: "Non ci fermeranno, sventoleremo tricolore unità"

Roma, 5 lug. (askanews) - "Stiamo offrendo, con questo referendum, l'occasione a tutti i cittadini di contrastare questo Spacca Italia. Lo fermeremo tutti insieme per evitare la condanna a morte della sanità, dell'istruzione, delle infrastrutture soprattutto nelle aree più in difficoltà del Paese e per evitare che un macigno arrivi sulle imprese, anche del Nord, che si troverebbero soffocate dalla burocrazia di 20 staterelli diversi. Non ci fermeranno con calci e pugni, sventoleremo il tricolore dell'Italia e dell'unità". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, in Cassazione per la presentazione del quesito sull'autonomia differenziata.