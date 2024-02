Automotive, Simiani (Pd): concetto di proprietà auto è cambiato

Roma, 28 feb. (askanews) -"Il concetto di proprietà dell'auto oggi è cambiato. E il meccanismo di incentivo per le auto elettriche deve tenerne conto e, anzi, assecondarlo. La priorità delle famiglie oggi è la liquidità, per cui l'acquisto tradizionale dell'auto, considerandone i costi, non conviene più. Il noleggio a lungo termine è la soluzione più compatibile con le nuove esigenze economiche e con quelle ambientali", lo ha detto questa mattina l'onorevole Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Gli incentivi devono consentire anche un rapido e facile ricambio non solo delle auto private, ma anche dei veicoli legati alle pubbliche utilities, penso alla raccolta rifiuti, alle forze dell'ordine, e non solo. Senza naturalmente dimenticare le auto di proprietà, purché sia tutto green".