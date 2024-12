Automotive, Misiani (PD): Taglio fondo una follia

Roma, 4 dic. (askanews) - "Il taglio del fondo automotive dell'80% è una follia, in questo modo vengono sottratte risorse a un settore in piena crisi. La produzione di Stellantis è calata del 32% nei primi nove mesi del 2024 e la componentistica soffre anche per la recessione tedesca. Chiediamo che il fondo venga ripristinato per sostenere un settore cruciale per l'economia italiana". Lo ha dichiarato il Senatore Antonio Misiani, Membro della Commissione Finanze del Senato e Responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture del Partito Democratico, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Siamo anche un po' perplessi sulla norma sulle flotte aziendali" ha aggiunto Misiani. "Questo intervento secco che differenzia in modo così brutale tra elettrico e plugin da una parte ed endotermica dall'altra ci sembra abbastanza discutibile e probabilmente non sono state valutate fino in fondo le conseguenze sul mercato. Se interventi di questo genere producono un blocco dei contratti e il rischio che si riducano le immatricolazioni anche di auto aziendali alla fine avremo una perdita di gettito per il governo, un ulteriore calo del mercato e un ritardo della rigenerazione delle flotte con effetti ambientali controproducenti".