Attacco al coltello in Baviera, "nessuna prova di islamismo radicale"

Aschaffenburg (Germania), 22 gen. (askanews) - Il ministro degli Interni della Baviera, Joachim Herrmann, ha dichiarato che il 28enne afghano sospettato di essere l'autore dell'attacco con coltello che ha ucciso un uomo e un bambino in un parco della città bavarese di Aschaffenburg, in passato era stato segnalato alle autorità per comportamenti violenti in tre diverse occasioni ed era stato sottoposto a trattamento psichiatrico.

Sono in corso indagini sul movente, anche se le informazioni puntano "in direzione della sua evidente malattia mentale", ha detto Herrmann; "una perquisizione del suo alloggio in un centro di asilo non ha prodotto alcuna prova di un atteggiamento islamico radicale" ha aggiunto.