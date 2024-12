Astoi: bene il turismo a Natale, c'è ottimismo per il 2025

Milano, 11 dic. (askanews) - Ricavi che crescono del 12% rispetto al 2023 e tanta voglia di viaggiare, anche lontano. I dati dell'Osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi fotografano una situazione del turismo che, in vista delle feste natalizie, manda segnali positivi. E si registrano anche cambiamenti d'abitudini.

"I primi dati - ha detto ad askanews Pier Ezhaya, presidente di Astoi - ci dicono che le festività di Natale e Capodanno sono state prenotate con un largo anticipo, mediamente 90 giorni prima della partenza. Ci sono dei picchi anche molto più lunghi, per esempio come le Maldive, le prenotazioni sono iniziate anche 6-7 mesi prima della data di partenza. Quindi direi che anche i consumatori si stanno abituando a prenotare con largo anticipo per avere a disposizione i prezzi migliori, in apertura vendita infatti i prezzi sono più bassi e soprattutto la gamma più ampia per fare una scelta. Parallelamente assistiamo anche a una crescita dei volumi. L'anno scorso era più una crescita dei ricavi, dei fatturati, ma i volumi e i passeggeri erano molto simili all'anno precedente, invece quest'anno assistiamo a una crescita anche del numero dei clienti e quindi il dato è molto positivo".

Ma quali sono le destinazioni più ricercate in questo momento? "Molto bene l'East Africa: Kenya, Tanzania, Zanzibar in particolare - ci ha risposto il presidente - poi c'è l'Oriente, che piace sempre molto agli italiani, e ancora assistiamo anche a dei viaggi un po' più impegnativi, più itineranti, il Sud America, il Sud Africa: in questi casi le persone si prendono anche 10-11 giorni per fare anche un circuito e visitare di più i luoghi e le destinazioni".

Per i viaggi sul medio raggio si registra il forte ritorno dell'Egitto, con il Mar Rosso che torna a giocare il ruolo di grande attrattore di turisti. Più in generale, la sensazione è che, anche in congiunture economiche non semplici, viaggiare resti una priorità per molti italiani, un bisogno quasi da bene primario, e in questo contesto hanno successo le formule che consentono di posticipare o rateizzare i pagamenti. "Più diventa complicata la vita quotidiana, più la vacanza diventa un ristoro imprescindibile e importante. Questo elemento lo tracciamo", ha concluso Pier Ezhaya.

Sulla scia di questo Natale 2024, le previsioni per l'anno prossimo sono ottimistiche: si stima una crescita del 5-7%, trainata dalle esperienze in mete come il Mar Rosso, l'East Africa e Oriente, insieme a nuove destinazioni emergenti come Arabia Saudita e Colombia.