Milano, 17 apr. (askanews) - Scoppiano scontri con la polizia durante una manifestazione a Buenos Aires per la riforma delle pensioni e il prestito di 20 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (FMI). "Non ci sono soldi per niente, ma ci sono sempre soldi per la repressione. Non ce ne sono per gli anziani, e domani saremo tutti vecchi, quindi dobbiamo sempre essere lì a sostenerli", ha detto un giovane manifestante.