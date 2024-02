Arabia Saudita, a Riad nasce "Desk"

Roma, 7 feb. (askanews) - Nasce l'alleanza tra Pilc (Public Institutions Legal Consultants) con sede a Roma, lo studio legale Antonio M. Varvaro Legal Consultants con sede a Dubai e lo studio legale saudita "Mohammed Al Shaibani Law Firm" per la costituzione di Desk, il primo studio legale italiano competente innanzi alle corti saudite. L'accordo, sottoscritto a Riad dal partner italiano rappresentato dagli Avv. Lepore e Fioretti, e dai colleghi Varvaro e Al Shaibani consentirà di avviare una cooperazione sui rispettivi mercati, attraverso un business plan condiviso, uno scambio di know how, il reciproco supporto nelle operazioni di scouting finanziario e nello sviluppo di progetti d'investimento transfrontaliero.

"Siamo lieti di aver avviato questa partnership con due importanti realtà del settore. Desk sarà il primo studio legale Italo-Saudita competente innanzi alle corti internazionali, in grado si fornire supporto e consulenza in più ambiti, con specifico focus su; commerciale, finanziario ed amministrativo. Ci rendiamo da subito parte attiva per sostenere e promuovere la nascita della prima camera di commercio Italiana a Riad, cosi da favorire cooperazioni tra paesi e sviluppo per le nostre imprese, anche in vita degli appuntamenti internazionali di rilievo che Riad ospiterà", ha dichiarato l'Avv. Giuseppe Lepore, Portavoce del Public Institutions Legal Consultants.

"Desk" fornirà anche assistenza nel reperimento di fondi destinati alla internazionalizzazione delle imprese italiane fungendo da tramite con le Pubbliche Amministrazioni deputate al supporto delle PMI. A margine della stipula, come ha ricordato l' Avv. Antonio Varvaro, le delegazioni sono state accolte per un colloquio definito proficuo, dal Primo Segretario presso l'Ambasciata Italiana a Riad, Dott. Valerio Cendali Pignatelli Cerchiara.