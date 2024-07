Aqua World, parco acquatico di Cinecittà World diventa indipendente

Roma, 3 lug. (askanews) - In occasione di San Pietro e Paolo, Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World, alle porte di Roma, ha ufficialmente inaugurato la stagione estiva e la sua nuova apertura come parco indipendente.

Un frizzante schiuma party nella Cinepiscina ha dato il via alla giornata di festa per celebrare l'arrivo della bella stagione, tra maxi gonfiabili, hit estive e l'allegria dell'animazione che ha contagiato gli ospiti del Parco.

Aqua World offre oltre 20.000 mq di divertimento e relax per tutta la famiglia. Tra le attrazioni principali Paradiso, il fiume lento dove ci si può rilassare a bordo di morbidi gommoni, vegetazione tropicale e la sabbia dorata della Phuket Beach, e la Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq con maxischermo incastonato nell'acqua, dove si può fare il bagno mentre si guardano film, eventi sportivi come gli Europei di Calcio o le Olimpiadi.

Nell'area Vip gli ospiti possono trovare ombrelloni, lettini e cabine riservate, il Ristobar Aqua World, shop e servizi e la zona relax immersa nel verde. In acqua ci sono Vortex & Boomerang, i nuovi scivoli di ultima generazione da cui si vola in piscina a bordo di gommoni biposto, tra discese mozzafiato, ripidi pendii, e schizzi d'acqua.

"Ad Aqua World gli ospiti possono godersi l'estate senza pensieri - ha dichiarato Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa - Parcheggi comodi senza girare per ore, lettini e ombrelloni gratuiti, acque pulite e controllate, un ambiente sicuro per i bambini... insomma, una giornata come al mare, meglio del mare".

Aqua World si trova a Roma, in località Castel Romano, ingresso da Via Irina Alberti, di fianco a Cinecittà World. È aperto tutti i giorni fino al 15 Settembre.