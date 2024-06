Milano, 11 giu. (askanews) - Apple ha presentato Apple

Intelligence, il sistema di intelligenza personale per iPhone,

iPad e Mac che combina la potenza dei modelli generativi con il

contesto personale. Apple Intelligence è integrata in iOS 18,

iPadOS 18 e macOS Sequoia. Lo ha annunciato la società di Cupertino all'evento dedicato agli sviluppatori di app.

"Vi presentiamo Apple Intelligence: il nuovo sistema di intelligenza personale che rende i vostri prodotti personali ancora più utili e piacevoli", ha spiegato il ceo di Apple, Tim Cook. "I recenti sviluppi nell'intelligenza generativa e nei modelli linguistici di grandi dimensioni offrono potenti funzionalità che offrono l'opportunità di portare l'esperienza di utilizzo dei prodotti Apple a nuovi livelli", ha aggiunto.

L'idea è quella di mettere a disposizione degli utenti un assistente vocale dotato di sufficienti informazioni personali per aiutare in modo più efficace a completare una serie di attività. Una sorta di Siri aggiornata e potenziata in grado di comprendere meglio il linguaggio naturale, elaborare informazioni contestuali e agire all'interno delle app. Il tutto, rassicura Cupertino, nel rispetto della privacy.

Dura la reazione di Elon Musk alla notizia. "Se Apple integra OpenAI a livello di OS", il suo sistema operativo, "allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende. Questa è un'inaccettabile violazione di sicurezza. Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati sono nelle mani di OpenAI", ha tuonato il proprietario di X e di Tesla.

Audio del 11/06/24 12:01 -- Audio - Apple, accordo con OpenAI per ChatGPT su iPhone, iPad e Mac

