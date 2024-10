Appello di Obama agli uomini neri: "Non volete una donna presidente?"

Pittsburgh, 11 ott. (askanews) - Per vincere la Casa Bianca Kamala Harris ha bisogno degli indecisi, degli indipendenti e... degli uomini, che in maggioranza secondo i sondaggi voteranno Donald Trump. Prima di un comizio a Pittsburgh, in una sosta non annunciata a un ufficio della campagna Harris, l'ex presidente Barack Obama, ora sceso in piazza per la candidata democratica, ha lanciato un appello diretto agli uomini afroamericani, invitandoli a recarsi alle urne e suggerendo che il motivo per cui potrebbero astenersi è che non si fidano di una donna al potere, il che, dice, gli crea un problema soprattutto di fronte all'alternativa Trump.

"Da quanto capisco, in base a rapporti dalle comunità, non c'è ancora lo stesso tipo di energia e di affluenza in tutti i quartieri come quando ero io a candidarmi. Ora, pare che questo sia vero soprattutto con i fratelli (uomini afroamericani). Se non vi spiace per un momento vi parlo direttamente" ha detto Obama. "Dall'altra parte (rispetto a Harris) avete qualcuno che ha mostrato aperto disprezzo non solo per la comunità ma per voi come persone. E pensate di non andare a votare? E trovate un sacco di scuse. Per me è un problema. Perché in parte mi fa pensare, e parlo proprio agli uomini, mi fa pensare che proprio è l'idea di una donna presidente che non vi piace. E pensate a un sacco di motivi per giustificarvi".