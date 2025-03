Ansfisa, Capomolla: concentrati su miglioramento struttura

Roma, 27 mar. - "Nel 2024 ci siamo concentrati molto sul miglioramento dell'organizzazione della struttura e delle attività, e questo ci ha consentito sicuramente di superare intoppi e disfunzioni e di incrementare molto il lavoro di ispezione e monitoraggio, con una presenza più forte anche sul territorio. Ringrazio per questo anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui lavoriamo a stretto contatto, definendo insieme le priorità. Adesso, dobbiamo continuare a potenziare l'organico e a puntare su innovazione e digitalizzazione per guardare al futuro con l'impegno di rafforzare ulteriormente il nostro sistema di sorveglianza e contribuire allo sviluppo delle iniziative strategiche per il Paese."

Lo ha dichiarato Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA, in occasione della presentazione della Relazione Annuale sulle attività del 2024 e il Programma di Pianificazione 2025.