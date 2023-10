Angelina Mango, online il videoclip "Che t'o dico a fa"

Roma, 9 ott. (askanews) - È online il videoclip di "Che t'o dico a fa'" (LaTarma Records/BMG), il nuovo singolo di Angelina Mango, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è il miglior debutto femminile solista del 2023 con quasi 200mila stream in 24 ore, in Top20 su tutte le piattaforme digitali e #1 in classifica iTunes. Al successo del nuovo singolo si aggiunge il sold out di tutte le date del "Voglia di vivere tour", che porterà Angelina ad esibirsi per la prima volta nei club delle principali città d'Italia.

"Che t'o dico a fa'" arriva dopo i numerosi successi di quest'estate tra cui il doppio platino della hit da oltre 42 milioni di stream "Ci pensiamo domani", da settimane in Top20 della classifica FIMI e in Top10 della classifica Airplay Radio Earone.

Scritta da Angelina Mango con Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, "Che t'o dico a fa'" è il manifesto della cifra stilistica di Angelina. Con il racconto di una notte di fuga tra le vie di Spaccanapoli, il brano è una presa di coscienza su quanto a volte l'unica soluzione per vivere senza pensare ai rimpianti sia scappare dalla realtà.