Ancelotti dopo il 3-1 del Milan sul Real: "la notte sarà lunga"

Roma, 6 nov. (askanews) - Il Milan vince per 1-3 a Madrid contro il Real in Champions League con grande sconforto di Carlo Ancelotti. "È un bene che i giocatori siano abbattuti come me" ha detto il tecnico della squadra madrilena dopo la partita contro quella che fu la sua squadra. "Come ho detto, la notte sarà molto lunga ma è bene così perché dobbiamo tutti riflettere al modo di migliorare il nostro gioco".

"Questo tipo di partite è completamente diverso da quelle che giochiamo in serie A, questo è il Milan che voglio ma non credo che possiamo essere la stessa squadra in serie A" dice invece Paulo Fonseca, l'allenatore del Milan.