Amy Pope (Oim): l'immigrazione in sé offre vantaggi e opportunità

Milano, 2 ott. (askanews) - "L'immigrazione di per sé offre dei vantaggi": lo assicura la nuova direttrice dell'agenzia Onu per le migrazioni, Amy Pope, invocando la collaborazione con i governi e il settore privato per trarne il massimo vantaggio. "Sono convinta che quando lavoriamo insieme alle comunità, quando lavoriamo insieme ai governi, possiamo iniziare a sviluppare modi per trovare opportunità per le persone che sono in movimento piuttosto che trattare semplicemente la questione come un problema da risolvere. Ora, non è un lavoro facile. C'è molto lavoro da fare. Richiede il coinvolgimento dei nostri Stati membri, ma richiede anche il coinvolgimento di partner provenienti da diversi settori della società. Quindi, ad esempio, credo che ci sia ancora molto lavoro da fare con il settore privato, riconoscendo che il settore privato trae vantaggio quando la migrazione è ben gestita", ha concluso la direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).