Ambasciatore tedesco: Contro estremismi misure su economia e migranti

Roma, 23 set. (askanews) - "L'ascesa dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Germania orientale, il successo dell'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) è sicuramente uno sviluppo molto preoccupante, l'estremismo politico viene così rafforzato, credo che i partiti di centro risponderanno con una politica di indirizzo chiaro": così l'Ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, ad askanews, il giorno dopo le elezioni regionali in Brandeburgo, dove AfD si è piazzata al secondo posto, subito dopo Spd, e la sinistra populista di Wagenknecht terzo partito.

Politiche chiare, "in particolare - ha proseguito il diplomatico - per contenere in maniera più decisa, l'immigrazione irregolare in Germania e decidere una serie di misure per ridurre l'immigrazione irregolare, come ad esempio i controlli alle frontiere già in corso, e allo stesso tempo consentire i flussi migratori regolari".

Non solo migranti e controlli più serrati a tutti i confini in cima all'agenda del Governo Scholz. "Dall'altra parte anche favorire una politica che riporti a una crescita economica: questo è al centro del cosiddetto pacchetto di misure sulla crescita deciso dal Governo federale e finalizzato a una crescita duratura nei prossimi anni".

"Per quanto riguarda il terzo punto, penso che la maggioranza dei tedeschi sia in modo molto chiaro contro i partiti estremisti - ha sottolineato ancora Lucas - la maggior parte dei tedeschi è per una Germania aperta e pluralista fondata sulla nostra Costituzione, basata su un chiaro percorso iscritto nell'Ue, nell'Alleanza atlantica e infine per un chiaro sostegno dell'Ucraina nella lotta di liberazione contro l'aggressione russa".