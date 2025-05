Amazon e Code.org insieme per promuovere l'educazione STEM

Milano, 16 mag. (askanews) - Amazon e Code.org hanno organizzato per il terzo anno consecutivo un appuntamento pensato per promuovere e valorizzare l'educazione STEM nel nostro Paese, con l'obiettivo di ispirare e motivare gli studenti a scoprire tutte le opportunità che il mondo della tecnologia ha da offrire. Le due realtà collaborano da anni per sostenere l'educazione in Italia, con l'obiettivo di integrare le tecnologie nella formazione dei più giovani. L'evento Passa al Livello Successivo, che si è svolto presso l'Istituto Salesiani Sant'Ambrogio Opera Don Bosco di Milano, ha celebrato la connessione tra tecnologia e creatività: in questa occasione sono stati presentati programmi e percorsi di formazione che Amazon, Amazon Web Services (AWS), Code.org e le aziende partner mettono a disposizione per le scuole e gli studenti, individuando le materie STEM come la chiave per sbloccare infinite possibilità nel mondo professionale, dall'arte alla musica, dall'innovazione alla comunicazione. Abbiamo parlato con Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon in Italia:

"Amazon si impegna a portare il proprio contributo nelle comunità in cui lavora e lo fa partendo da quella che è la sua identità, che è legata al digitale, alla tecnologia, all'innovazione. Lo facciamo attraverso la formazione perché investire nei giovani e nelle competenze è un modo per assicurare che tutte le persone possano cogliere l'opportunità che la transizione digitale porta a tutti i giovani".

Amazon si propone di supportare l'intero ciclo formativo dei giovani nel mondo del digitale, a partire dalla scuola per arrivare alla formazione professionale, puntando su percorsi pratici e orientati al lavoro.

Nel 2024 ha infatti annunciato l'impegno a supportare 200.000 talenti in Italia nell'ambito dell'educazione STEM entro la fine del 2026, per accrescere e sviluppare competenze in ambito digitale e avvicinare i ragazzi al mondo delle carriere in campo tecnologico.

All'evento ha preso parte anche Alessia Cappello, Assessora con delega allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, che ha sottolineato l'impegno delle istituzioni locali per preparare giovani al futuro digitale. La città di Milano si pone come guida nell'innovazione, con un forte orientamento verso il mondo del lavoro.

"Progetti come quello di oggi sono fondamentali per aiutare e supportare l'inserimento, oltre che la formazione di ragazze e ragazzi nel contesto STEM. Come Comune di Milano, insieme sempre ad aziende, come appunto anche Amazon, stiamo cercando di realizzare dei progetti, laboratori, anche conferenze, presentazioni, eccetera, nelle scuole, proprio durante quella settimana che è stata considerata a febbraio la settimana delle materie STEM, in un rapporto pubblico-privato che funziona, di successo, e pertanto stiamo cercando di arrivare proprio nelle scuole, di qualsiasi livello, elementari, medie e anche licei, per raccontare quanto è importante e quanto è utile sapere e conoscere delle materie STEM proprio per il futuro di queste ragazze e di questi ragazzi".

Amazon e i suoi partner mirano quindi a creare un ecosistema educativo che colleghi istruzione e lavoro, favorendo l'accesso a un futuro professionale ambizioso e soddisfacente nel mondo del digitale. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale la collaborazione tra aziende private, istituzioni e realtà appartenenti al mondo dell'istruzione, per dare vita a una sinergia che possa fare la differenza per il futuro dei giovani nel digitale.