AMA: evoluzione sostenibile della gioielleria Made in Italy

Milano, 2 dic. - AMA è il nuovo Brand di eccellenza nell'alta gioielleria sostenibile specializzato in diamanti accresciuti presentato da Gioielleria Italiana, un'impresa innovativa che rivoluzionato il rapporto tra produzione e gioielliere. Abbiamo parlato con Francesco Mangini, CEO di AMA:

"Gioielleria Italiana è un'impresa innovativa che ha innovato il settore produttivo e distributivo della gioielleria preziosa made in Italy, un'innovazione che dettina i due brevetti e che ha accorciato la filiera che esiste tra i produttori che producono la gioielleria a Valenza, che è un polo produttivo d'eccellenza a livello mondiale, e il gioielliere, che ha la possibilità, tramite una piattaforma, di creare oltre 300.000 gioielli su misura".

Il Brand AMA, combina tecnologie avanzate e maestria artigianale per dare vita a collezioni che incastonano diamanti cresciuti in laboratorio e certificati, protagonisti di gioielli dal design classico ma distintivo.

"Ama è alta gioielleria sostenibile ed è l'azienda leader in Italia di gioielli con diamanti lab-grown, ha circa 100 punti vendita in Italia e alcuni punti vendita in Europa, ha sviluppato oltre 2 milioni e mezzo di prezzi retail di vendita in 12 mesi e è in forte crescita lo sviluppo sia a livello italiano che a livello europeo".

Ogni gioiello AMA è il risultato di un percorso responsabile e rispettoso del pianeta. La scelta di lavorare con diamanti accresciuti e oro riciclato permette infatti di ridurre significativamente l'impatto ambientale. I dati del mercato internazionale attestano la validità di questi diamanti che anche in Italia sono un trend in crescita tale da essere oltre il 30% dei diamanti venduti

"Il consumatore con una spesa simile sceglie spesso di comprare un diamante lab-grown per ciò che rappresenta a livello di sostenibilità e di impatto ambientale ma anche per ciò che è la resa del gioiello che a parità di spesa sicuramente si ha la possibilità di avere un gioiello molto più bello, con un diamante molto più importante e molto più pulito, molto più bianco rispetto a quello che magari si avrebbe con un diamante di estrazione naturale".

AMA offre anche un'esperienza partecipativa presso Casa AMA: all'interno dello showroom di Milano, sito in Alzaia Naviglio Pavese 60A, ogni cliente può scoprire l'affascinante mondo dei diamanti.

"Casa Ama è uno spazio dedicato al gioiello, all'innovazione e alla sostenibilità. In Casa Ama si trovano i nostri uffici per quanto riguarda la parte marketing e comunicazione ed è uno spazio destinato ad accogliere gioiellieri e consumatori che sono appassionati del mondo del gioiello".

AMA collabora inoltre con zeroCO2 a un progetto di riforestazione in Tanzania che prevede la donazione di un albero per ogni gioiello realizzato, contribuendo così non solo a ridurre la CO , ma anche a sostenere iniziative per combattere la desertificazione e promuovere l'empowerment femminile coniugando sostenibilità con la garanzia di alta qualità.