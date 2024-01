Roma, 24 gen. (askanews) - Alex Giovanetto è un imprenditore atipico: dal lavoro in pizzeria per pagarsi il mutuo della fabbrica, al mondo start up con Bu-Net e l'ecommerce, a DEX Italia, la sua prima azienda, che si occupa di assemblaggi industriali , stampa 3D e molto altro ancora. Una storia da raccontare, con forti legami familiari e un messaggio: mai mollare.