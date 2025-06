ALDAI, 80 anni di successo al fianco dei manager lombardi

Milano, 12 giu. (askanews) - Una storia di successo pronta a rilanciarsi verso il futuro. ALDAI-Federmanager, la maggiore organizzazione territoriale di Federmanager, polo di competenze e punto di riferimento per i servizi ai manager e partner integrante del sistema industriale, celebra i suoi 80 anni di storia con un evento molto partecipato presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Un momento fondamentale, di ricordo e di condivisione. Abbiamo parlato con Giovanni Pagnacco, Presidente ALDAI:

"Questo traguardo innanzitutto ci rende orgogliosi perché celebra la memoria, ma anche il presente e il futuro. Sono otto decenni in cui possiamo rivivere la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori e tutto ciò che sono state le loro esperienze prima delle nostre, di fronte a sfide cruciali e senza precedenti. Ricordiamo guerre, crisi energetiche, momenti in cui il terrorismo gambizzava i nostri genitori e situazioni difficili in cui i dirigenti hanno saputo resistere, essere resilienti, essere propositivi, trovare delle soluzioni".

Durante l'evento è stata presentata anche un'indagine di AstraRicerche sulle sfide e le opportunità in Lombardia per tutti i manager. Dall'analisi emerge la necessità di semplificare i processi burocratici, mentre fra le principali sfide per l'economia lombarda si rileva l'aumento dei prezzi delle materie e fra le priorità delle aziende la valorizzazione dei i talenti e l'innovazione. Queste sono le partite difficili all'orizzonte, che ALDAI però non ha timore di affrontare.

"Stiamo promuovendo incontri con le alte direzioni del personale. Serve una maggiore consapevolezza dei manager sul loro ruolo decisivo nelle aziende in cui operano e nella società. Grazie alla presenza e alla forza propulsiva delle rappresentanze sindacali aziendali, abbiamo la possibilità di far valere il nostro peso su tutti i tavoli, per una maggiore competitività del nostro sistema imprenditoriale ed economico. Vogliamo aiutare anche le aziende a far sì che anche i più giovani possano aderire a quelle forme di welfare, di previdenza sanitaria integrativa che sono attrattive e che permettono di attrarre e trattenere i giovani manager nel nostro Paese".

Gli 80 anni di ALDAI confermano la bontà dell'associazionismo, per tutelare i singoli e il sistema, anche in un momento storico congiunturale complicato. Alla base la voglia di porsi obiettivi sempre più sfidanti e l'attenzione di essere sempre al passo con i tempi. E poi l'assistenza agli associati, ai dirigenti, per farli sentire parte di un sistema storico che lavora per il bene della Lombardia e di conseguenza dell'Italia intera.