Milano, 29 gen. (askanews) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi afferma che qualsiasi spostamento forzato dei palestinesi sarebbe un'"ingiustizia" alla quale il suo Paese "non potrebbe partecipare". "Non potrà mai esserci alcun compromesso sui principi fondamentali della posizione storica dell'Egitto sulla causa palestinese", ha affermato in una conferenza stampa al Cairo con il presidente keniano William Ruto