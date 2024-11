Al Gore: "Assurdo tenere le COP dell'Onu nei paesi petroliferi"

Baku, 15 nov. (askanews) - L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore, da sempre un paladino delle cause ambientaliste, ha detto che è "assurdo" il modo in cui vengono selezionati i paesi ospitanti della COP, come ad esempio l'Azerbaigian per COP29, un paese nel quale il 90 per cento delle entrate è rappresentato da petrolio e gas. "È difficile non accorgersi che hanno un conflitto di interessi diretto", ha detto da Baku. "Secondo me, dovremmo riformare questo processo - ha aggiunto Al Gore - In particolare, penso che dovremmo dare al Segretario generale delle Nazioni Unite la possibilità di partecipare al processo tramite il quale vengono scelti i paesi ospitanti, le città ospitanti e i presidenti delle COP e non lasciarlo al processo attuale, che in questo caso ha significato che la Russia ha posto il veto a tutti tranne che all'Azerbaijan, e naturalmente anche loro sono uno stato petrolifero.