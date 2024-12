Al Gemelli di Roma, per i bimbi in cura il Natale arriva in Ferrari

Roma, 24 dic. (askanews) - Il rosso Ferrari e il rosso Santa Claus insieme per un segno importante che rende uno dei simboli più belli dell'Italia, portatore dei valori più giusti. Il 21 dicembre 2024, Ferrari Club Passione Rossa e Leonardo Hotels hanno unito le forze per dare vita a un'iniziativa benefica, dedicata ai bambini in cura nei reparti di oncologia e radiologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La manifestazione si proponeva di portare un momento di gioia durante le festività natalizie, grazie alla solidarietà della catena alberghiera e del club di ferraristi, che da sempre si distinguono per il loro desiderio di apportare valore alle comunità locali.

L'evento è partito presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone" in Via Brava 99, dove i corpi di Polizia Penitenziaria e di Polizia di Roma Capitale hanno reso omaggio a Giovanni Falcone, per poi scortare le Ferrari attraverso le vie della Capitale.

Il corteo di Cavallini Rampanti capitanato da Fabio Barone si è diretto verso il Leonardo Boutique Hotel Rome Termini, dove Babbo Natale è salito a bordo con un sacco colmo di regali firmati Leonardo Hotels. Una volta giunte al Policlinico, le automobili sono rimaste esposte nella piazza centrale dell'ospedale, mentre Santa Claus ha distribuito i doni ai bimbi. Un gesto semplice ma ricco di significato, che aveva l'obiettivo di regalare un sorriso durante le festività natalizie.

Questo progetto benefico è un esempio dell'impegno sociale di Ferrari Club Passione Rossa, che da anni svolge un ruolo attivo in azioni di responsabilità sociale, e del desiderio di Leonardo Hotels di contribuire positivamente nei territori in cui opera. Entrambe le realtà, infatti, sono unite dalla volontà di realizzare attività che contribuiscono al benessere sociale e culturale, confermando così l'importanza anche della solidarietà come valore condiviso.