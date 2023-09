Al Ces 2024 di Las Vegas focus sull'intelligenza artificiale

Parigi, 21 set. (askanews) - Sanità, trasporti, soluzioni di smart home, mobilità e soprattutto tanta intelligenza artificiale. Sono i principali campi dell'innovazione tecnologica che troveranno spazio al Ces 2024, la fiera dell'elettronica di consumo più importante al mondo in programma dal 9 al 12 gennaio 2024 a Las Vegas.

"La tecnologia sta fornendo una soluzione ai problemi energetici, ai problemi dei trasporti, al modo in cui possiamo rendere il nostro cibo, l'aria e l'acqua puliti e abbondanti". Per trovare le soluzioni migliori, "l'intelligenza artificiale è uno degli ingredienti", ha spiegato Gary Shapiro, ceo della Consumer Technology Association, l'associazione che organizza il Ces, parlando da Parigi, nell'ambito dell'evento FDDay 2023, di France Digitale.

"Ci sono così tante cose che potranno essere fatte grazie all'AI. Basti pensare, ad esempio, alla sanità, che secondo l'ONU è uno dei fondamenti della sicurezza umana. Impareremo di più con l'intelligenza artificiale, l'AI generativa, non solo su come curare le persone, ma su come garantire trattamenti personalizzati grazie al dna, alle caratteristiche fisiche, all'età, al sesso".

"Quindi, sicuramente ci saranno delle sfide da affrontare, ma se ci concentriamo sull'obiettivo, e l'obiettivo è chiaramente il miglioramento dell'umanità, allora penso che troveremo il modo per arrivarci minimizzando i pericoli" di un uso negativo e non regolamentato di questa tecnologia, ha aggiunto Shapiro.

Dunque l'AI sarà ovunque al Ces a Las Vegas, ha spiegato Brian Comiskey, Director of thematic programs del Cta, dopo aver illustrato a Parigi le ricerche sui tech trends: "La bellezza di questa tecnologia è che si tratta di una tecnologia orizzontale, nel senso che attraversa ogni diverso settore verticale, che si tratti della salute digitale, della tecnologia agroalimentare o addirittura della sostenibilità. L'intelligenza artificiale aiuterà a migliorare e ottimizzare le prestazioni di molte tecnologie".

Secondo le previsioni di Cta, il Ces 2024 potrà contare su oltre 130mila partecipanti e più di mille start up. A meno di quattro mesi dalla fiera di Las Vegas sono già iscritti 3500 espositori che porteranno tecnologie provenienti da ogni parte del mondo.