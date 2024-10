Adrion, a Venezia ministeriale sull'iniziativa Adriatico Ionica

Venezia, 7 ott. (askanews) - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha preso parte oggi a Venezia alla ministeriale Adrion (Adriatic and Ionian Initiative), cui hanno preso parte i rappresentati di Albania, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia, Paesi dell'area balcanica che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio che fanno parte dell'iniziativa.

L'evento, svolto nella sede dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, è inserito nel più ampio contesto della quattordicesima edizione del "Trans - Regional Seapower Symposium", forum marittimo internazionale a cadenza biennale, al quale partecipano oltre 300 delegazioni tra Marine alleate e partner e organizzazioni internazionali.

Secondo Crosetto "Adrion è un'iniziativa rilevante: permette infatti di confrontarsi e migliorare la cooperazione delle Marine dei Paesi della regione Adriatico-ionica. Quest'area è sempre più strategica per il ruolo centrale che riveste sia sul piano della sicurezza che degli approvvigionamenti energetici" ha detto. Poi ha aggiunto: "Oggi è sempre più importante presidiare, monitorare e proteggete l'ambiente subacqueo. In uno scenario complesso come quello attuale, non possiamo farcela da soli. Dobbiamo unire i nostri sforzi e lavorare insieme, per rafforzare la collaborazione tra le nostre Marine e favorire l'interoperabilità".