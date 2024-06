Ad Abu Dhabi rilasciate in mare 50 tartarughe marine

Roma, 7 giu. (askanews) - Piccola festa in spiaggia ad Abu Dhabi: cinquanta tartarughe marine sono state liberate in mare sulla isola di Saadiyat, dall'Agenzia per l'Ambiente; sono il primo gruppo di oltre 200 esemplari che saranno gradualmente rilasciate nelle principali aree marine.

Su alcune è stato installato un Gps sul guscio per controllarne le rotte migratorie, dove vanno a nutrirsi e avere informazioni sul loro comportamento. Si tratta per lo più di tartarughe ferite o malate che sono state curate prima di essere riportate in mare aperto.

"Molte tartarughe hanno lo stesso problema - ha spiegato il dottor. Hind Al Ameri, specialista in conservazione della biodiversità marina - ovvero i cirripedi sul dorso; i cirripedi sono facili da rimuovere, si mettono in un po' d'acqua dolce e poi vengono tolti, quindi controlliamo se le tartarughe mangiano, se nuotano correttamente e poi è il momento di rilasciarle".