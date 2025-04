Ad Abu Dhabi la mostra di Sotheby's con i diamanti più rari al mondo

Abu Dhabi, 8 apr. (askanews) - Il lusso va in scena ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con un'esposizione preziosa curata dalla casa d'aste Sotheby's di diamanti colorati, prima che vengano messi in vendita. Si intitola "Beyond: The World's Rarest Diamonds" e aprirà al pubblico il 9 e 10 aprile presso la Bassam Freiha Art Foundation nell'isola Saadiyat.

Otto i pezzi in mostra: l'intera collezione vale circa 100 milioni di dollari.

Tra i pezzi clou ci sono un raro diamante blu, il"Mediterranean Blue" da 10,03 carati montato su un anello, una collana con un pendente di diamante marrone a forma di pera da 100,26 carati, un diamante rosa chiaro da 40,29 carati, un diamante bianco rotondo da 102,60 carati e uno a forma di cuore, il secondo diamante rosso più grande al mondo da 5,05 carati.

Quig Bruning, responsabile dei gioielli di Sotheby's in Nord America, Europa e Medio Oriente ha spiegato che quando si parla di diamanti "si pensa subito a quelli bianchi, ma i diamanti colorati diventano sempre più rari. In cima alla piramide della rarità ci sono i diamanti blu. E tra tutti i diamanti blu, il top sono i diamanti blu vividi. E tra tutti i diamanti blu vividi, quelli di oltre 10 carati - come quello esposto - sono forse i diamanti più rari mai esistiti al mondo".

Il "Mediterranean Blue", con purezza VS2, è considerato uno dei più importanti diamanti blu mai scoperti. Quando sarà messo all'asta a Ginevra a maggio, Sotheby's ne stima la vendita per circa 20 milioni di dollari.