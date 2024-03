Acqua, Giglio (GMT): strumenti specifici per gestione risorsa

Roma, 27 mar. (askanews) - "L'acqua è una risorsa e, in quanto tale, va gestita nella maniera più efficiente possibile. GMT, ESCo che di progetti di efficienza energetica ne sviluppa da anni, ha voluto applicare questa grande esperienza ai processi di valutazione e creazione di progetti di efficientamento idrico. Un percorso per noi alquanto naturale che ci vede, già da qualche anno, al fianco della Fondazione UniVerde nell'individuazione di best practice per la gestione sostenibile delle risorse idriche quali, ad esempio, l'istituzione di 'diagnosi idriche' per i soggetti che consumano molta acqua, in modo da poter capire come viene effettivamente gestita la risorsa e creare strumenti specifici come i Certificati Blu (o Ambientali nell'accezione preferita in GMT), che possano stimolare l'adozione dei sistemi più innovativi di efficientamento idrico. Auspichiamo questo percorso di transizione senza inutile terrorismo preventivo. L'innovazione tecnologica, eventuali misure ed incentivi e tutto ciò che favorisce l'efficientamento idrico deve essere colta come opportunità, anche dai grandi utilizzatori di acqua, per ottimizzare, dove possibile, i loro processi e le loro produzioni".

Lo ha affermato Emanuele Giglio, Responsabile R&D, GMT, in occasione del convegno "Acqua e Agricoltura: rapporti sostenibili. Efficientamento idrico, digitalizzazione ed economia circolare", promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il patrocinio di UNESCO WWAP.