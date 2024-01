Acca Larentia, Schlein alla Camera: sciogliere formazioni neofasciste

Roma, 10 gen. (askanews) - "Siamo costretti a dichiararci profondamente insoddisfatti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in aula alla Camera ha commentato le risposte del ministro Piantedosi sulla vicenda dei saluti romani ad Acca Larentia, durante il question time. "Non si può parlare di casistica limitata, ci aspettiamo e continueremo a insistere che queste organizzazioni neofasciste vengano sciolte come chiede la costituzione perché rappresentano un pericolo per la pubblica sicurezza e questo le dovrebbe interessare".

"Sono sbagliati i divieti della legge Scelba e della Costituzione? Non lo crediamo - ha aggiunto - Abbiamo presentato una proposta di legge firmata anche da esponenti di altre forze di opposizione che raccoglie la spinta delle organizzazioni antifasciste per rendere ancora più chiara la disciplina che punisce chi pubblicamente esalta fatti o metodi del fascismo".