Acampora (CCIA Frosinone-Latina): per imprese valori nuovi

Roma, 16 mag. (askanews) - "Questo è il secondo di un ciclo di incontri fortemente voluto dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina insieme alla Comunità Nuovi Orizzonti con persone straordinarie che hanno fatto impresa in maniera etica e solidale. E noi vogliamo far capire che esiste un altro modo di fare impresa, di stare sul mercato, dove non c'è soltanto la ricerca del profitto e del guadagno ma c'è anche il modo di lavorare per gli altri in un momento dove secondo me tutti noi compreso il sistema delle imprese abbiamo bisogno di valori e nuovi orizzonti".

Lo ha affermato Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, in occasione dell'iniziativa solidale di Banca Mediolanum "Il nostro primo pensiero è dar loro una seconda possibilità". Un contributo di 265.122 euro è stato donato da Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum all'associazione internazionale Nuovi Orizzonti, per sostenere il Progetto Cittadella Cielo, un'iniziativa dedicata a giovani e famiglie in situazioni di grave disagio sociale.