Abruzzo, Marsilio: "Il campo largo è stato respinto al mittente"

L'Aquila, 11 mar. (askanews) - "L'esperimento, qualcuno aveva voluto trasformare l'Abruzzo in un laboratorio di una forma politica diversa, e oggi ancora molto vaga, non definita del cosiddetto campo largo è stata respinta al mittente. Non è questo il futuro che attende né l'Abruzzo, né l'Italia": così il rieletto presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della conferenza stampa al Palazzo della Regione all'Aquila, il giorno dopo le elezioni regionali che lo hanno riconfermato con il 53,5% dei consensi.