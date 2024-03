A Villa Blanc il workshop 'Data Governance in the Public Sector'

Roma, 28 mar. (askanews) - Si è svolto presso la sede della Luiss Business School di Villa Blanc il workshop dal titolo Data Governance in the Public Sector. Un convegno per racchiudere riflessioni sugli sviluppi di aziende e istituzioni. A presentare l'incontro ci ha pensato Cristiano Busco, Head of Consulting & International Projects, Luiss Business School:

"Come si evince dal titolo di questo incontro Luiss Business School si focalizza su una tematica di grande importanza per la pubblica amministrazione quella della Data Governance. In questo contesto ci si chiede quali sono le motivazioni che hanno portato e porteranno le aziende a progettare ed implementare un framework di Data Governance e quali siano state le difficoltà nel farlo. Alla Data Governance si affiancano riflessioni che connettono questa tematica con altre di grande attualità".

Presentata, poi, la nuova Business Unit della Luiss Business School ed i suoi prossimi obiettivi.

"La Luiss Business School partecipa a questo dibattito così come tanti altri e lo fa attraverso le soluzioni che vengono offerte dalla nuova Business Unit, quella di consulenza o advisor. Ed è una nuova sfida per noi che si affianca alla tradizionale formazione e si propone di offrire soluzioni concrete ad aziende piccole e grandi, ad aziende private e pubbliche su temi che affrontiamo oggi ma anche intelligenza artificiale, la sostenibilità, i fattori ESG, l'internazionalizzazione e il Project Manager. Questi sono solo alcune tematiche della nuova divisione che si focalizza su consulenza ed advisor".

Un'occasione alla quale hanno partecipato importanti aziende e istituzioni tra cui Autostrade per l'Italia, ISTAT, CDP e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che si sono confrontate in una tavola rotonda.