A Tel Aviv installazione per gli ostaggi nelle mani di Hamas

Roma, 7 nov. (askanews) - Sedie gialle con le foto degli occhi degli ostaggi nella mani di Hamas, accanto una tavola bianca apparecchiata con i posti vuoti per ricordarli. Un'istallazione in piazza Dizengoff, a Tel Aviv, per i 240 rapiti dai militanti palestinesi a un mese dagli attacchi del 7 ottobre scorso.

Da allora, Israele ha continuato a bombardare senza sosta la Striscia di Gaza facendo migliaia di morti e feriti. In piazza molti familiari degli ostaggi che hanno portato fiori, foto, e lasciato messaggi accanto alla scritta #BringThemHomeNow (Riportateli a casa adesso).